Музыка
ВКонтакте опубликован премьерный сингл RammsteinКомсомольская правда 18:55
В популярной российской социальной сети ВКонтакте одновременно со всем миром состоялась премьера сингла Deutschland группы Rammstein - это первый трек из будущего альбома, который выйдет после многолетнего молчания группы.
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