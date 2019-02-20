«ВКонтакте» начнет продавать товары с AliExpressUfaTime.ru 04:44

В социальной сети «ВКонтакте» пользователям станут доступны товары китайской платформы AliExpress, а также торговой площадки Tmall.

Политика Путин назвал устаревшим Договор о РСМД Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, а их сателлиты им "подхрюкивают".

Экономика Силуанов оценил расходы на реализацию предложений Путина Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил реализацию предложений, озвученных президентом РФ 20 февраля во время послания к Федеральному собранию, в 100-120 млрд рублей ежегодно.

Армия и оружие Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона» Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Происшествия Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести.

Происшествия Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.

Политика Угрозы США военным Венесуэлы нарушают устав ООН, заявил Лавров По мнению Лаврова, угрозы Вашингтона военным Венесуэлы нарушают устав ООН, а также являются прямым вмешательством во внутренние дела страны.

Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

Политика Путин призвал ввести ипотечные каникулы Президент России Владимир Путин предложил ввести в России, так называемые, ипотечные каникулы.

Происшествия После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.

Армия и оружие В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Политика Путин предложил программу «Земский учитель» Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.

Происшествия Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Воеіпд 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.

Политика Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей» Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что бизнес не должен постоянно ощущать риск административного или уголовного преследования.

Политика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей Новые меры демографической политики стали одной из главных тем ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.

Экономика Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7% Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.

Армия и оружие Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат» Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".

Армия и оружие Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Политика Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что для биомассы и фауны в Черном море оказалась под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.

Политика Нетаньяху отменил встречу с Путиным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Хедира успешно перенес операцию на сердце и пропустит месяц Футболист итальянского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам с командой приблизительно через месяц, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Армия и оружие СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».