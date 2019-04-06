Армия и оружие
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»RT на русском вчера в 13:11
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ". Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
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Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Обновлено вчера в 21:32
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день съедать одно куриное яйцо, сообщили специалисты, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Здоровье
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Обновлено в 01:59
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Космос
Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»
Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" составили требования по недопущению аварийной ситуации в случае получения космическими кораблями "Союз" пробоин от микрометеоритов и космического мусора.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова начинает работу тематическая выставка «День инноваций Воздушно-десантных войск»
В работу «Дня инноваций Воздушно-десантных войск» включена выставочная и научно-деловая программа по основным направлениям исследований, ведущихся в интересах Воздушно-десантных войск при тесной взаимосвязи десантного училища с профильными и смежными предприятиями промышленности, образовательными организациями и научными подразделениями.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Россияне потратили более 3 млрд рублей на китайские авто
По итогам первых двух месяцев 2019 года (января—февраля) россияне потратили на покупку автомобилей китайских брендов 3,43 млрд рублей.
Обновлено в 01:39
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Новейший российский ударный дрон был замечен за нанесением ударов в Сирии.
Обновлено в 02:05
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов
Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено 05 апреля в 23:00
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
Обновлено вчера в 18:20
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО
Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
Обновлено в 00:59
Экономика
Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Стас Михайлов рассказал о своей болезни
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
«Челси» заинтересован в трансфере Левандовски
"Челси" рассматривает нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в качестве основного форварда команды.
Обновлено в 01:15
Авто
Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Автомобильные эксперты составили список полноприводных кроссоверов, работающих на дизельном моторе, цена которых не превышает 800 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено вчера в 04:54