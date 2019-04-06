Армия и оружие

ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ»Коммерсантъ 15:21

Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
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Генерал-лейтенант Грехов:Прошли испытания ЗРК С-350 «Витязь» и ЗРПК «Панцирь-С», они поступят на вооружение рос.армии

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РБК15:01

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

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