Армия и оружие
ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ»Коммерсантъ 15:21
Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
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