ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТОRT на русском 05:20

Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

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