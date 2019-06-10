Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТОГазета.Ru 08:41

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
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с чего всё началось

Россия на фоне учений НАТО перебросила на Кубань «летающие радары» А-50

На Кубань передислоцировали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. "Самолеты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае", — уточнил он.
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ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

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