Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРОRT на русском 22:07
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
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Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
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Общество
Уровень воды в Тулуне упал до 11 метров
По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия упал до отметки 11 метров и продолжает снижаться.
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Наука
Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива
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Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
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Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
Обновлено в 17:00
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском
Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Футбол
Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Обновлено в 11:20
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе
Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Японской марке Walkman исполнилось 40 лет
Японская компания Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman в 1979 году.
Обновлено в 22:46
Экономика
В Хабаровском крае второй раз за год повысили тарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае повысились второй раз за 2019 год.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01