Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРОRT на русском 22:07

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
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Новая российская ракета системы ПРО испытана в Казахстане

News.ru22:51

ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО

Известия22:26

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

РИА Новости22:01

Видео: ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

РЕН ТВ22:05

ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган

ТАСС22:01

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

RT на русском22:07

Небесный щит России: кадры испытаний новой российской противоракеты

ТК Звезда22:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес

РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова

Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Культура

Хью Джекман устроился продавцом кофе

Обновлено в 16:29
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Общество

Уровень воды в Тулуне упал до 11 метров

По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия упал до отметки 11 метров и продолжает снижаться.
Обновлено в 02:34
Наука

Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 06:00
Кино

Netflix показал будущих героев «Ведьмака»

Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
Обновлено в 17:00
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Космос

Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца

Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 21:47
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском

Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено в 21:12
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Футбол

Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Обновлено в 11:20
Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе

Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Японской марке Walkman исполнилось 40 лет

Японская компания Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman в 1979 году.
Обновлено в 22:46
Экономика

В Хабаровском крае второй раз за год повысили тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае повысились второй раз за 2019 год.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Космос

Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Обновлено в 22:39
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