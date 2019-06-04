Армия и оружие
ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРОИзвестия 18:12
Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Армия и оружие
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Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
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Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
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Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
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