ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРОИзвестия 18:12

Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Теннис Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.

Происшествия Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Происшествия В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.

Религия Мусульмане встречают Ураза-байрам Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Политика Россия не собирается отзывать военных специалистов из Венесуэлы Госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения западных СМИ об отзыве военных специалистов из Венесуэлы.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Происшествия В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

Экономика Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Политика Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом» Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Гаджеты LG готовит недорогой смартфон с тройной камерой В Интернете засветились рендерные изображения нового недорогого смартфона от LG, у которого будет тройная основная камера.

Кино Умер актер британского сериала «Доктор Кто» Пол Дарроу родился 2 мая 1941 года в британском графстве Суррей. За время карьеры он сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Армия и оружие США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.