ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРОИзвестия 18:12

с чего всё началось

Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Происшествия В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествия Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.

Происшествия Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.

Политика Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Армия и оружие Япония возобновляет полеты F-35 Отмечается, что правительство страны также приняло решение в ближайшее время возобновить полеты F-35A, которые были приостановлены в результате крушения.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Экономика Бразилия приостановила поставки говядины в Китай Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.

Гаджеты Apple анонсировала новую операционную систему для iPad На официальном сайте компании Apple для разработчиков появилась информация о новой отдельной версии операционной системы iOS для iPad.

Происшествия Суд отказался смягчить условия заключения экс-наркобарона Коротышки Суд Нью-Йорка отказался смягчить условия содержания в тюрьме бывшего наркоборона Хоакина Гусмана (прозвище Коротышка).

Политика В США арестовали фигуранта расследования Мюллера Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.

Политика 30% экономики Красноярского края находится в тени 40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.

Авто Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.

Политика Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.

Происшествия Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.

Футбол Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал» Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».

Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане 4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.

Авто Toyota назвала российские цены на новую Supra Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.

Политика Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.