Армия и оружие
ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскимиГазета.Ru вчера в 11:36
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
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Корейским дипломатам направлена нота из-за инцидента в небе над Японским морем
Интерфаксвчера в 11:21
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