Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35RT на русском 01:22

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.
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ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
РИА Новости01:05

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ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

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ВКС России получили первые истребители МиГ-35

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
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