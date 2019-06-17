ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35РИА Новости 01:05

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

с чего всё началось

В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко. МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

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