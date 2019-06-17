Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35RT на русском 01:22
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.
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с чего всё началось
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.РИА Новости01:05
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