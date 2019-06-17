Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35RT на русском 01:22

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.
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с чего всё началось

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
РИА Новости01:05

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ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

Газета.Ru07:29

Два новейших истребителя МиГ-35 передали российским войскам

URA.Ru02:32

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

RT на русском01:22

ВКС России получили первые истребители МиГ-35

РБК02:45

Закупая новые МиГ-35, Минобороны РФ выполняет поручение президента

ФАН03:05

ВКС России получили первые истребители МиГ-35

ТАСС04:52

Тарасенко: МиГ-35 претендует на победу в индийском тендере

РИА Новости02:35
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обновлено в 05:26
Общество

Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.
Обновлено в 07:12
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене

Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Происшествия

Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин поручил ввести с 2021 года электронные визы для иностранцев

Российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также главам ФСБ, МИД и МВД ввести единые электронные однократные визы для въезда иностранцев в Российскую Федерацию с 1 января 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:34
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Авто

Дон стал шестым в РФ по продажам отечественных машин с пробегом

Ростовская область по итогам мая заняла шестое место среди регионов России по продажам легковых автомобилей с пробегом отечественного производства.
Обновлено в 08:06
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика

Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Петербурге пытались поджечь католическую церковь

Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

В «МиГ» рассказали о спросе на новый пассажирский самолёт Ил-114-300

Новый региональный пассажирский самолёт Ил-114-300, который в настоящее время разрабатывается российской самолетостроительной корпорацией «МиГ», уже имеет заказчиков.
Обновлено в 05:16
Политика

Помпео не исключил военных действий против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный, противодействия воинственным действиям Ирана.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Обновлено в 04:25
Теннис

Медведев сыграет с Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Стали известны все пары первого круга травяного турнира категории ATP 500 Fever-Tree Championships, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня.
Обновлено 15 июня в 09:59
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Спорт

Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

Обновлено в 07:58
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Общество

Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12
Футбол

Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады

Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
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Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
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