ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35RT на русском 01:22

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

с чего всё началось

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.

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