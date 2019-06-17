Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35RT на русском 01:22

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
РИА Новости01:05

Подробнее о событии

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

Газета.Ru07:29

Закупая новые МиГ-35, Минобороны РФ выполняет поручение президента

ФАН03:05

ВКС России получили первые истребители МиГ-35

ТАСС04:52

ВКС России получили первые истребители МиГ-35

РБК02:45

Два новейших истребителя МиГ-35 передали российским войскам

URA.Ru02:32

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

RT на русском01:22

Тарасенко: МиГ-35 претендует на победу в индийском тендере

РИА Новости02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Общество

Суд сократил срок ареста главы штаба ФБК Волкова

Суд сократил срок ареста начальника штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова.
Обновлено в 09:21
Политика

Зеленский с супругой прибыли во Францию

Обновлено в 08:02
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Спорт

Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

Обновлено в 07:58
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Политика

Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР

В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2»

Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что американское руководство не должно шантажировать Берлин из-за участия в проекте "Северный поток - 2", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:28
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце приняла в семью еще одного малыша

Актриса призналась, что дети сломали её волю. В доме Агаты Муцениеце и Павла Прилучного появился новый жилец: супруги купили детям щенка.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Политика

Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Частные жилые дома загорелись в Ростове-на-Дону

Сообщается, что загорелись два частных жилых дома в Кизитириновской балке на площади 200 квадратных метров.
Обновлено в 09:54
Политика

Евросоюз обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе

Министры иностранных дел 28 государств ЕС обеспокоены вопросом безопасности в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:06
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Игры

В Cyberpunk 2077 доступная территория не ограничится одним городом

Главный герой Ви сможет путешествовать самыми разнообразными локациями, процесс прохождения игры не ограничится только городом Найт-Сити и виртуальным пространством.
Обновлено в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-35
Боевой самолёт
Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное