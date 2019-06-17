ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35Газета.Ru 01:15

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

с чего всё началось

Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35. Об этом заявил гендиректор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, передает РИА "Новости". По словам Тарасенко, производство самолета МиГ-35 было запущено в кратчайшие сроки.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии в Москве на стадионе "Лужники", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.

Общество При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов» В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

Общество Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.

Авто Названы комплектации и цены на Renault Arkana Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.

Происшествия Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.

Политика Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Экономика Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.

Музыка Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.

Политика В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Футбол Роберто Карлос отдал эффектный пас в благотворительном матче Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отдал красивую передачу в благотворительном матче, сообщает "Советский спорт".

Авто Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Политика Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Футбол «Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу После отклонённого красно-белыми первого предложения по 28-летнему нападающему в размере € 8 млн «Порту» уже готовит новую заявку по трансферу футболиста.