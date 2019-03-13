Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в ИдлибеRuNews24.ru 00:05

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в среду, 13 марта, самолеты ВКС РФ в городе Идлиб нанесли точечный авиаудар по складу, в котором было вооружение и боеприпасы группировки «Хайят тахрир аш-шам».
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