ВКС России нанесли бомбовые удары по террористам в ИдлибеRT на русском 06:11

Самолёты ВКС России нанесли в Идлибе четыре бомбовых удара по позициям террористов, которые обстреляли из артиллерийских орудий пост Вооружённых сил Турции. Об этом сообщает российское Минобороны.

ВКС России нанесли бомбовые удары по террористам в Идлибе

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Политика Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Авто Lexus показал летающий автомобиль для новых «Людей в черном» На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.

Шоу-бизнес Мария Шукшина снялась с «беременным» животом Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.

Происшествия В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Шоу-бизнес Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.

Технологии IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Армия и оружие США разместят в Польше эскадрилью ударных беспилотников США разместят в Польше разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 и перебросят в страну дополнительно тысячу военнослужащих.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Политика Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Гаджеты Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.

Хоккей «Сент-Луис» завоевал свой первый Кубок Стэнли «Сент-Луис Блюз» впервые за свою 52-летнюю историю клуба стал чемпионом Кубка Стэнли благодаря удивительной сплоченности коллектива в течение всего года.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Футбол Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус".

Общество Куклачев пообещал подарить кота Алибасову Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.