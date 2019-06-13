Армия и оружие

ВКС России нанесли бомбовые удары по террористам в ИдлибеRT на русском 06:11

Самолёты ВКС России нанесли в Идлибе четыре бомбовых удара по позициям террористов, которые обстреляли из артиллерийских орудий пост Вооружённых сил Турции. Об этом сообщает российское Минобороны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турция обратилась к России за военной помощью

Телеканал 360°11:34

ВКС России нанесли удар по террористам в Сирии

ТК Звезда06:06

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

РИА Новости06:41

ВКС РФ уничтожили крупное скопление боевиков, обстрелявших позиции войск Турции в Идлибе

ТАСС06:36

Минобороны России сообщило об авиаударах по артиллерии боевиков в Идлибе

Интерфакс06:20

ВКС России нанесли бомбовые удары по террористам в Идлибе

RT на русском06:11

Минобороны отчиталось о нанесении четырех бомбовых ударов по Идлибу

РБК06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Хоккей

Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Общество

Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ

Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено в 14:01
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

Lexus показал летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным

Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Космос

На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли

Обновлено в 06:31
Кино

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 18:06
Технологии

IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов

Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью ударных беспилотников

США разместят в Польше разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 и перебросят в страну дополнительно тысячу военнослужащих.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Гаджеты

Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android

Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.
Обновлено в 15:39
Хоккей

«Сент-Луис» завоевал свой первый Кубок Стэнли

«Сент-Луис Блюз» впервые за свою 52-летнюю историю клуба стал чемпионом Кубка Стэнли благодаря удивительной сплоченности коллектива в течение всего года.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Футбол

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус".
Обновлено в 15:37
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Футбол

Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе

Обновлено в 15:30
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное