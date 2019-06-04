Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРОREGNUM 19:10
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
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Общество
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Экономика
Бразилия приостановила поставки говядины в Китай
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.
Обновлено в 19:32
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29
Общество
Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю
Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.
Обновлено в 17:19
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Теннис
Шарапова может вернуться на корт в июне
Обновлено в 19:51
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Серьезное ДТП на Невском проспекте: есть пострадавшие
О ДТП горожане пишут в социальных сетях. По их словам, авария произошла на перекрестке Михайловской улицы и Невского проспекта.
Обновлено в 18:12
Общество
Ученые создали экспресс-тесты для определения качества бензина на АЗС
Ученые из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина изобрели два экспресс-теста на качество бензина.
Обновлено в 21:22
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено в 17:37
Футбол
«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Погба
Руководство «Ювентуса» приступило к переговорам с боссами «Манчестер Юнайтед» и агентом Мино Райолой о трансфере 26-летнего французского центрального полузащитника Поля Погба, сообщил в твиттере журналист Sky Sports и Guardian Фабрицио Романо.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24