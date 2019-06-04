Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРОREGNUM 19:10
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.RT на русском17:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Обновлено в 08:16
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
Обновлено в 21:44
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Красноярске потушили пожар на складе ГСМ
Обновлено в 22:50
Экономика
В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в России не несет больших рисков с точки зрения привлечения финансирования, заявил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 23:06
Здоровье
Диетологи рассказали о новых правилах питания, обязательных для женщин
Британские диетологи-нутрицитологи рассказали, как следует правильно питаться женщинам, чтобы сохранить молодость, облегчить менопаузу и снизить риск слабоумия и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 19:32
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено в 03:36
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Apple отказалась от медиаплеера iTunes
Обновлено в 17:34
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Технологии
«Пациенты становятся требовательнее». Новосибирский медбизнес — о внедрении инноваций
Дмитрий Воробьев высказал мнение, что клиникам нужны скорее разработки, касающиеся сервиса — разного рода приложения, напоминающие о приеме у врача, помогающие составить список выписанных процедур и лекарств, а также способы их применения, время приема и так далее.
Обновлено в 22:01
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16
Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено в 18:40
Футбол
Неймар добровольно придет в полицию и даст показания
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.
Обновлено в 21:33
Политика
Украинские силовики соберут совещание из-за ролика на YouTube
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны для того, чтобы обсудить видео на YouTube, в котором говорится об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Рита Дакота привезла на остров личную кухню
Обновлено в 22:00
Наука
Ученые улучшили элементы новейших солнечных батарей
Обновлено в 02:00
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Общество
Росстандарт отменит 10 тысяч советских ГОСТов
Порядка 10 тысяч ГОСТов, которые действуют со времен СССР, планируют отменить в России. Они мешают развитию бизнеса и экономики.
Обновлено вчера в 21:29
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Экономика
Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции
Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.
Обновлено в 22:26