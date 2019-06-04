Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРОREGNUM 19:10

Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
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«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении
 пресс-службы ведомства.
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