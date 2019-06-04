Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРОREGNUM вчера в 19:10
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
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Российские военные отчитались об успешном испытании системы противоракетной обороны
Эхо Москвывчера в 23:15
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