Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РоссииRT на русском 02:25
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны. На записи виден как процесс подготовки, так и момент запуска.
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Российские военные отчитались об успешном испытании системы противоракетной обороны
Эхо Москвывчера в 23:15
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