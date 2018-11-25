По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары. В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены.

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям боевиков, обстрелявших 24 ноября жилые районы сирийского города Алеппо химическими боеприпасами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Армия и оружие Армия и оружие Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей

Армия и оружие Армия и оружие В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ объявили о захвате собственного поселка В ЛНР заявили, что поселок Рассадки, о захвате которого в субботу отчитались на Украине, уже три года находится под контролем ВСУ.

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.

Армия и оружие Армия и оружие В Израиле утвердили нового главу Генштаба Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.

Армия и оружие Армия и оружие Германия увеличивает численность своей армии Министерство обороны Германии собирается увеличить численность личного состава армии на несколько тысяч человек к 2025 году.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.

Армия и оружие Армия и оружие Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.