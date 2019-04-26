Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в СирииRusvesna.su 09:30

Воздушно-космические силы России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемым боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News. Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
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Россия нанесла авиаудар по боевикам в Сирии

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
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