Армия и оружие
ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в СирииRusvesna.su 09:30
Воздушно-космические силы России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемым боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News. Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
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Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
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Авто
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Армия и оружие
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Компания Ubisoft объявила о старте программы Bug Hunter в тактическом шутере Rainbow Six Siege.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
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Экономика
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Чистая прибыль ФСК по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,61 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 09:05
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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
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Экономика
Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс
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