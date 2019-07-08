Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким. Генпрокуратура соседней страны возбудила уголовное дело о покушении на госизмену, расследование ведёт СБУ. Сотрудников канала вызвали на допрос, не исключён арест активов компании.

ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемоста

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