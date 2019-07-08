Политика
ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемостаГоворит Москва 08:55
Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким. Генпрокуратура соседней страны возбудила уголовное дело о покушении на госизмену, расследование ведёт СБУ. Сотрудников канала вызвали на допрос, не исключён арест активов компании.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной
Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
Обновлено в 15:40
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Все объекты по производству химоружия в Сирии уничтожены — ОЗХО
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия представил в Организации Объединённых Наций доклад, в котором сказано, что ОЗХО подтверждает уничтожение Сирийской Арабской Республикой всех 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Авто
Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером
Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле
Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.
Обновлено в 13:30
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны
В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения.
Обновлено в 15:59
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании
23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
Обновлено в 17:37
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Обновлено в 13:22
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом в Вашингтоне
Американский президент Дональд Трамп 8 июля в своем аккаунте в Twitter раскритиковал британского премьер-министра Терезу Мэй, уходящую в отставку, а также посла королевства в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Технологии
«Яндекс.Деньги» запустил новый сервис для геймеров «Я.Стример»
Во время трансляции геймер сразу принимает донат от зрителей.
Обновлено в 15:49
Транспорт
В венском метро появились ароматические поезда
"Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего", - отметил генеральный директор компании-оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено в 17:37
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 15:00
Общество
На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
Обновлено в 10:11