Политика
ВГТРК приглашает украинских участников телемоста в МосквуУкраина.ру 09:30
Российский медиахолдинг готов самостоятельно организовать площадку для общения жителей РФ и Украины Телеканал NewsOne отказался от проведения совместного телемоста с "Россия-1", который получил название "Надо поговорить !".
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Политика
МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Экономика
Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится
В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.
Обновлено в 11:02
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Наука
Учёные назвали признак самых психически здоровых людей
Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Авто
Nissan вывел на рынок обновленный пикап Nissan Navara
В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 11:26
Общество
Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом
После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Здоровье
СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи
Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.
Обновлено в 06:39
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено 06 июля в 13:38
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:09
Политика
Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02