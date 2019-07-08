Российский медиахолдинг готов самостоятельно организовать площадку для общения жителей РФ и Украины Телеканал NewsOne отказался от проведения совместного телемоста с "Россия-1", который получил название "Надо поговорить !".

Политика МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.

Экономика Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Происшествия В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество День семьи, любви и верности отмечают в России Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Происшествия Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.

Общество Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Политика Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Армия и оружие Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.

Здоровье СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.

Политика Иран превысил уровень обогащения урана Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.