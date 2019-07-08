Политика

ВГТРК приглашает украинских участников телемоста в МосквуУкраина.ру 09:30

Российский медиахолдинг готов самостоятельно организовать площадку для общения жителей РФ и Украины Телеканал NewsOne отказался от проведения совместного телемоста с "Россия-1", который получил название "Надо поговорить !".
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ВГТРК пригласила гостей отмененного телемоста с Украиной в Россию

РИА Новости10:04

Все равно "Надо поговорить!": ВГТРК приглашает всех в эфир "России 1"

Вести.Ru08:54

В ВГТРК не увидели оснований для отмены телемоста с Украиной

РБК08:18

ВГТРК пригласил участников телемоста Россия — Украина в Москву

RT на русском09:16

ВГТРК пригласил участников телемоста Россия - Украина 12 июля в студию в Москве

ТАСС09:11

NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста

Газета.Ru08:58

ВГТРК пригласил в студию участников отмененного телемоста между Россией и Украиной

Интерфакс08:56
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика

МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Экономика

Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится

В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.
Обновлено в 11:02
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Наука

Учёные назвали признак самых психически здоровых людей

Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Авто

Nissan вывел на рынок обновленный пикап Nissan Navara

В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 11:26
Общество

Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом

После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Футбол

СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов

Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика

Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Общество

В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Здоровье

СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи

Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.
Обновлено в 06:39
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика

Иран превысил уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини

Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено 06 июля в 13:38
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:09
Политика

Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
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