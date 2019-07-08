Политика
ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемостаГоворит Москва 08:55
Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким. Генпрокуратура соседней страны возбудила уголовное дело о покушении на госизмену, расследование ведёт СБУ. Сотрудников канала вызвали на допрос, не исключён арест активов компании.
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Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Общество
Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ
Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Политика
СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено в 04:13
Политика
Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Краснодарском крае при обрушении стены погиб 12-летний мальчик
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, что вечером 7 июля 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем участке, расположенном на улице Лесозаводской.
Обновлено в 11:35
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
В Тбилиси возобновилась акция против действий ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси перед зданием частной телекомпании "Рустави-2" проходит акция протеста возмущенных поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 14:37
Политика
Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии
Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Политика
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
Общество
На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты
Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Игры
1 августа планируется выпуск полной версии Xen для Black Mesa
Как утверждают разработчики, появится она уже 1 августа.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Михаил Галустян показал на фото подросших дочерей
Отечественный актер Михаил Галустян показал на фото своих подросших дочерей.
Обновлено в 12:40
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14