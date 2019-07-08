Политика
ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемостаГоворит Москва 08:55
Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким. Генпрокуратура соседней страны возбудила уголовное дело о покушении на госизмену, расследование ведёт СБУ. Сотрудников канала вызвали на допрос, не исключён арест активов компании.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Россия не признает декларацию ПА ОБСЕ обязующим документом
Власти Российской Федерации не будут считать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ документом, положения которого обязательны к выполнению, заявил член российской делегации депутат Госдумы Николай Рыжак 8 июля на пленуме.
Обновлено в 08:59
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Политика
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Здоровье
В Петербурге расскажут о борьбе с раком
Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Политика
Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Во Владимире стали чаще использовать обезболивание при родах
Во Владимирском областном перинатальном центре более чем на 45 процентов увеличилась частота использования эпидуральной анестезии.
Обновлено в 04:00
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Все объекты по производству химоружия в Сирии уничтожены — ОЗХО
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия представил в Организации Объединённых Наций доклад, в котором сказано, что ОЗХО подтверждает уничтожение Сирийской Арабской Республикой всех 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:10
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено в 07:10
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Футбол
Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 13:21
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Политика
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Два человека погибли из-за утечки газа на шахте в Китае
Два человека стали жертвами утечки газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая.
Обновлено в 09:54