ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для РоссииRT на русском 05:14

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

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