Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для РоссииRT на русском 05:14

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
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ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угрозы для России

Телеканал "Россия-1" (входит в ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал возможные цели для ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России.
РИА Новости03:42

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ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

RT на русском05:14

ВГТРК назвала возможные цели ракеты «Циркон» в США в случае угрозы для РФ

Известия04:55

Названы военные центры в США, которые могут стать целью «Циркона»

Газета.Ru03:52

Названы потенциальные цели «Цирконов» в США

Вести.Ru04:36

Названы пять целей «Цирконов» в США в случае конфликта

Взгляд.ру03:45

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угрозы для России

РИА Новости03:42

«Россия 1» назвала военные центры в США, которые могут стать целью «Цирконов»

Говорит Москва04:00
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BMW насмерть сбила пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

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Елисеев стал вторым в биатлонной гонке преследования на ЧЕ

Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Минске, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».
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Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

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Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
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Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

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Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

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В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова

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Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Спорт

Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.
Обновлено в 04:35
Политика

В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.
Обновлено в 00:36
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией

Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Обновлено в 03:32
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.
Обновлено в 04:39
Политика

Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»

России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
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Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
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Назвала дочь в честь подруги: Кристина

Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.
Обновлено вчера в 16:05
Музыка

Скончался украинский композитор Лев Колодуб

В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.
Обновлено в 05:41
Спорт

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

Обновлено в 04:38
Политика

В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
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В Лос-Анджелесе пройдет кинопремия «Оскар»

Обновлено в 05:39
Происшествия

Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии

Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
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Тренер: Логинов не хотел отбирать место у биатлонистов сборной России на ЧЕ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал вбросом информацию о том, что Александр Логинов не был заявлен для участия на чемпионате Европы из-за технических ошибок команды.
Обновлено в 04:12
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Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

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Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
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Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней

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Назван простой способ избавиться от депрессии

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