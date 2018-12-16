Политика

ВЭФ подтвердил участие делегации из России в Давосском форуме
ТАСС
06:35

Женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердила участие делегации из России в традиционной ежегодной встрече этой организации, которая пройдет в январе 2019 года в Давосе.
ТАСС06:35

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