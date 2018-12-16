Политика

ВЭФ подтвердил участие делегации из России в Давосском форуме
ТАСС
06:35

Женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердила участие делегации из России в традиционной ежегодной встрече этой организации, которая пройдет в январе 2019 года в Давосе.
ТАСС06:35

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ВЭФ подтвердил участие российской делегации в Давосском форуме

Коммерсантъ06:39

В Давосе поприветствовали участие делегации из России на ВЭФ

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Александр Шохин: Давос передумал и снова зовёт Россию на экономический форум. Но наши уже не все хотят туда ехать

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ВЭФ подтвердил участие делегации из России в Давосском форуме

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Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России

РБКвчера в 04:11
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Политика

В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора

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Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции

Как объяснила журналистка Би-би-си, ей нужно "найти углы", чтобы доказать вмешательство Москвы, так как "редакция требует крови".
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Политика

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Армия и оружие

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Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
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Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
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Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети

В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 18:47
Политика

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Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что обвинения в растрате бюджетных средств, которые против него выдвигают, ложь.
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Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
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