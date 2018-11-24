Экономика
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
ВЭБ запустил проектный офис институтов развитияРБК04:00
По словам Календжяна, ВЭБ как координатор работы проектного офиса может структурировать финансовые потоки внутри этих институтов и систематизировать их, чтобы вложенные в них деньги становились возвратными.
РБК04:00
с чего всё началось
Внешэкономбанк (ВЭБ) приступил к разработке информационно-сервисной платформы, необходимой для выполнения госкорпорацией роли координатора институтов развития, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в ВЭБе.РБК04:00
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Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 09:24
Энергетика
СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов.
Обновлено в 08:23
Экономика
Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan
Обновлено в 06:48
Экономика
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 03:52
Экономика
Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 09:22
Экономика
СМИ назвали сумму первого транша МВФ, который пообещали Украине
Первый транш для Киева по новой программе Международного валютного фонда составит полтора миллиарда долларов.
Обновлено в 09:12
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 04:17
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено в 08:30
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран.
Обновлено в 02:51
Экономика
Дефицит кадров в вертолетной отрасли поднимет зарплаты пилотов в разы
Вертолетную отрасль ожидает дефицит кадров, поэтому операторам надо готовиться к кратному увеличению зарплат, заявил гендиректор Utair Андрей Мартиросов.
Обновлено в 07:49
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Севастопольскую приватизацию перенесли на декабрь
Вновь рассмотреть план приватизации севастопольские депутаты планируют 4 декабря.
Обновлено в 05:51
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Бренд «Сделано в Югре» выведут на электронные торговые площадки
По словам Натальи Комаровой, все товары марки «Сделано в Югре» являются органической продукций.
Обновлено в 08:07