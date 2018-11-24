Внешэкономбанк (ВЭБ) приступил к разработке информационно-сервисной платформы, необходимой для выполнения госкорпорацией роли координатора институтов развития, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в ВЭБе.

с чего всё началось

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.

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