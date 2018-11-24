Экономика

ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
РБК
04:00

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
РБК04:00
с чего всё началось

ВЭБ запустил проектный офис институтов развития

Внешэкономбанк (ВЭБ) приступил к разработке информационно-сервисной платформы, необходимой для выполнения госкорпорацией роли координатора институтов развития, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в ВЭБе.
РБК04:00

Подробнее о событии

ВЭБ создал проектный офис институтов развития

ТАСС11:00

ВЭБ создает платформу для координации институтов развития

Коммерсантъ09:38

ВЭБ запустил проектный офис институтов развития

Экономика сегодня08:11

ВЭБ создает проектный офис институтов развития

ПРАЙМ07:34

ВЭБ создаёт проектный офис институтов развития

News.ru06:39

ВЭБ приступил к созданию платформы для взаимодействия институтов развития

Ведомости05:11

ВЭБ запустил проектный офис институтов развития

РБК04:00
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Экономика

Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы

Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 11:08
Энергетика

СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке

Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов.
Обновлено в 08:23
Экономика

ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году

Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
Обновлено в 09:07
Экономика

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan

Обновлено в 10:06
Экономика

СМИ назвали сумму первого транша МВФ, который пообещали Украине

Первый транш для Киева по новой программе Международного валютного фонда составит полтора миллиарда долларов.
Обновлено в 10:56
Экономика

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 03:52
Экономика

Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию

Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 11:27
Экономика

Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 09:47
Экономика

Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках

«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Экономика

Дефицит кадров в вертолетной отрасли поднимет зарплаты пилотов в разы

Обновлено в 12:13
Экономика

Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети

Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено в 10:51
Экономика

За финансовый год национальный доход Бутана вырос на 24%

Согласно предварительным отчетам правительства Бутана национальный доход за 2017−18 финансовый год вырос на 36,87 млрд. нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей), что составляет 24% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
Обновлено в 09:32
Экономика

Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Производство стали на Украине продолжает сокращаться

На 6,7% сократилось производство стали на Украине в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года, заявили во Всемирной ассоциации производителей стали, сообщает 23 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы

Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей

Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено в 10:35
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