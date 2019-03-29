Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:25

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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ВЭБ.РФ отчитался об убытках в 176 млрд руб

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Интерфаксвчера в 12:37

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Ведомостивчера в 12:54

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Вести.Финансвчера в 11:47
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Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
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Обновлено вчера в 06:15
Общество

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Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.
Обновлено вчера в 04:56
Общество

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Обновлено вчера в 08:00
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Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас вспомнил, как бросил кусок пиццы в экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:09
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

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В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
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Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
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Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
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Следует сразу сказать, что использование всевозможных самодельных креплений для перевозки велосипеда очень нежелательно.
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Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
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Обновлено вчера в 07:43
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Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров

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В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
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