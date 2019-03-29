Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:25
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в Боливарианской Республике как прямую угрозу международному сообществу.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота сопровождают фрегаты НАТО
В сопровождении морской группы НАТО задействованы два российских корабля «Иван Хурс» и «Василий Быков».
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 11:54
Хоккей
Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:15
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Происшествия
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Обновлено в 04:28
Гаджеты
В сети появились чертежи iPhone нового поколения
В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
В России могут ввести доплаты за стресс на работе
Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
Фабрегас рассказал, как бросил пиццу в Алекса Фергюсона
Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас вспомнил, как бросил кусок пиццы в экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Авто
Как лучше перевозить велосипед на легковом автомобиле
Следует сразу сказать, что использование всевозможных самодельных креплений для перевозки велосипеда очень нежелательно.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»
Обновлено в 03:40
Общество
Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет
О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
В России появится уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Управляющий директор КБ Валерий Макеев в интервью РИА Новости рассказал, что помимо 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда предприятие разрабатывает сейчас проект создания специальных блоков, которые превращают неуправляемые ракеты в управляемые.
Обновлено вчера в 07:43
Наука
Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров
Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40