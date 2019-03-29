Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ 14:25
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
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Происшествия
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Политика
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Хоккей
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Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
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Происшествия
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Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта
Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
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Обновлено в 20:02
Политика
Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit
Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
Обновлено в 11:55
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Общество
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Обновлено вчера в 21:16
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 г. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам.
Обновлено в 17:32
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Игры
Anno 1800 переедет из Steam в Epic Games Store
Вслед за, по словам Ubisoft, успешным запуском The Division 2 на РС в Uplay и Epic Games Store, французский издатель решил перенести в магазин «Эпиков» и Anno 1800.
Обновлено в 13:47
Политика
Президент Кыргызстана подарил Путину скакуна и щенка породы тайган
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной кыргызской породы тайган.
Обновлено вчера в 09:47