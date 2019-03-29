Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ 14:25

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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ВЭБ.РФ отчитался об убытках в 176 млрд руб

РБК13:56

ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки

Коммерсантъ14:36

Госкорпорация ВЭБ.РФ отчиталась об итогах работы за 2018 год

Вести.Финанс11:47

Убыток «ВЭБ.РФ» в 2018 году сократился на 38,9%

Finam.Ru12:44

ВЭБ в 2018 году сократил убыток по МСФО более чем на треть

Интерфакс12:37

ВЭБ сократил 2 854 человека в 2018 году

Rambler News Service12:52

Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

Ведомости12:54
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
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В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
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Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Политика

Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Спорт

Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Обновлено в 15:09
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:56
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

Как передает «Интерфакс», самолет проследовал около американских авиабаз и нескольких полигонов.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено в 17:19
Авто

Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer

Американские Военно-воздушные силы с 28 марта приостановили полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с парашютами.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»

Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено в 14:50
Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
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