Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ 14:25
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
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В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
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Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
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Обновлено в 15:00
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ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
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Финансы
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Обновлено в 08:49
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В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
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Как передает «Интерфакс», самолет проследовал около американских авиабаз и нескольких полигонов.
Обновлено в 10:28
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В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
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Армия и оружие
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Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
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ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer
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Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»
Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено в 14:50
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Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
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Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20