ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:25

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

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