Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:25

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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ВЭБ в 2018 году сократил убыток по МСФО более чем на треть

Интерфаксвчера в 12:37

ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки

Коммерсантъвчера в 14:36

Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

Ведомостивчера в 12:54

Убыток «ВЭБ.РФ» в 2018 году сократился на 38,9%

Finam.Ruвчера в 12:44

ВЭБ.РФ отчитался об убытках в 176 млрд руб

РБКвчера в 13:56

ВЭБ сократил 2 854 человека в 2018 году

Rambler News Serviceвчера в 12:52

Госкорпорация ВЭБ.РФ отчиталась об итогах работы за 2018 год

Вести.Финансвчера в 11:47
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия

В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек

Обновлено в 03:17
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны

Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Экономика

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Футбол

Дзюба назвал вратарей «Зенита» Лунёва и Кержакова слабенькими

Напомним, в матче с Казахстаном Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. Больше новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».
Обновлено в 02:38
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей

Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Дугласа Косту

Конкуренцию "горожанам" составят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", ранее заявившие об интересе к футболисту.
Обновлено в 02:35
Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Экономика

Кабмин РФ расширил границы ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:35
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля

Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Песков опроверг слова Порошенко

Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Обновлено вчера в 15:02
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей

Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:29
Экономика

Российские торговые сети и поставщики разработали «дорожную карту» по саморегулированию

Российские торговые сети и поставщики разработали "дорожную карту" развития саморегулирования в ретейле до 2021 года.
Обновлено в 02:59
Здоровье

В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП

Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
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