Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:25
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Происшествия
В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек
Обновлено в 03:17
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Экономика
Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Футбол
Дзюба назвал вратарей «Зенита» Лунёва и Кержакова слабенькими
Напомним, в матче с Казахстаном Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. Больше новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».
Обновлено в 02:38
Происшествия
Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Дугласа Косту
Конкуренцию "горожанам" составят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", ранее заявившие об интересе к футболисту.
Обновлено в 02:35
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Экономика
Кабмин РФ расширил границы ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:35
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля
Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Песков опроверг слова Порошенко
Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:29
Экономика
Российские торговые сети и поставщики разработали «дорожную карту» по саморегулированию
Российские торговые сети и поставщики разработали "дорожную карту" развития саморегулирования в ретейле до 2021 года.
Обновлено в 02:59
Здоровье
В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП
Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36