Экономика

ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года
Коммерсантъ
10:29

Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал о планах группы ВЭБ сократить почти 5 тыс. человек к лету 2019 года из-за «обязательства создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», в которой останутся работать 3 тыс. человек.
Коммерсантъ10:29

Подробнее о событии

Группа ВЭБ сократит пять тысяч работников в 2019 году

REGNUM11:29

ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года

Интерфакс11:18

ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года

Коммерсантъ10:29

«ВЭБ.РФ» сократит 5 тыс. сотрудников

РБК10:05

Шувалов сообщил о планах «ВЭБ.РФ» сократить штат более чем в два раза

Ведомости09:43

Группа «ВЭБ.РФ» к лету сократит 5 тыс. сотрудников

ТАСС09:29

Группа ВЭБ к лету сократит около 5 тыс сотрудников, оставив не более 3 тыс

ПРАЙМ09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Финансы

Курс доллара превысил 69 рублей

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:33
Экономика

Мобильные операторы предупредили о повышении цен

Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Экономика

Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года

Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.
Обновлено в 13:33
Экономика

Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов

Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.
Обновлено в 03:56
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков

Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:29
Экономика

ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования

«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.
Обновлено в 10:39
Экономика

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Финансы

Украина получила первый транш от МВФ по новой программе

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Экономика

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей

С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.
Обновлено в 03:49
Энергетика

«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Экономика

Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей

Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено 19 декабря в 12:39
Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика

Внуково планирует закрыть сделку с Qatar Airways в конце 2019 года

Совершение сделки по продаже доли аэропорта Внуково авиакомпании Qatar Airways ожидается в конце 2019 года.
Обновлено в 05:26
ещё по теме
Игорь Иванович Шувалов
Российский адвокат
Российский государственный деятель. Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» с 24 мая 2018 года. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное