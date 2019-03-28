ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»РБК 00:00

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

с чего всё началось

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

Происшествия Самолет не смог с первого раза сесть в на Ямале из-за уборки снега Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Происшествия Бывшего члена правительства Абызова обвинили в хищении 4 миллиардов По данным следствия, именно Абызов стоял у истоков и руководил преступным сообществом, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов России».

Политика Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.

Политика Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.

Экономика Кошельки партий проверили на прозрачность Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Космос Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка» Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Здоровье Женщина родила два раза за месяц Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины имеется вторая матка, в которой растут еще два плода.

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари» «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Политика Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Транспорт Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.

Происшествия Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Происшествия У предпринимателя в Новом Девяткино отобрали 2,5 миллиона рублей Не смущаясь свидетелей, злоумышленники силой отобрали у бизнесмена сумку, в которой лежала наличка в сумме 2,5 миллиона рублей.

Наука Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.

Футбол СМИ: «Манчестер Сити» намерен удвоить зарплату Зане Предполагается, что зарплата хавбека будет увеличена вдвое. По неофициальным данным, Зане получает в неделю 67 тысяч евро.

Футбол Пато подписал контракт с «Сан-Паулу» Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.