Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»РБК 00:00

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.
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ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
РБК00:00

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ВЭБ.РФ сократит 2,5 тыс. сотрудников

Евразия Daily02:57

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

Коммерсантъ01:54

ВЭБ сократит 2,5 тысячи сотрудников и присоединит три дочерних компании

Эхо Москвы01:45

СМИ: ВЭБ сократит 2,5 тыс сотрудников и присоединит три дочерних структуры

ПРАЙМ01:21

«ВЭБ.РФ» сократит 2,5 тысячи сотрудников

Саминвестор03:25

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

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Российский государственный деятель. Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» с 24 мая 2018 года. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
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