Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три дочерние компанииБанки.ру 01:51
В процессе оптимизации планируются масштабные сокращения штата и присоединение трех «дочек» к головной компании, пишет РБК.Оптимизация структуры ВЭБа, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению примерно 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
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