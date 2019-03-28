ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три дочерние компанииБанки.ру 01:51

В процессе оптимизации планируются масштабные сокращения штата и присоединение трех «дочек» к головной компании, пишет РБК.Оптимизация структуры ВЭБа, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению примерно 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три дочерние компании

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