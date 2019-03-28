ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в ВоронежInc.Russia 04:45

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

с чего всё началось

Фото: Александр Астафьев / ТАСС Оптимизация структуры ВЭБ.РФ началась в мае 2018 года после прихода на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж

Происшествия Мигранты прибыли на Мальту после захвата судна в Средиземном море Торговое судно, которое захватили ливийские мигранты в Средиземном море, прибыло в мальтийский порт Боилер Уорф в сопровождении вооруженных сил страны.

Интернет В WhatsApp появится «темный» режим Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Происшествия Суд в Москве арестовал обвиняемого в причастности к теракту в метро В результате взрывов в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро погибли 40 человек.

Армия и оружие Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

Общество До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Шоу-бизнес Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Экономика В России стало больше коррупции В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Авто Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.

Космос Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.

Армия и оружие Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».

Шоу-бизнес Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников 39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.

Политика Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.

Гаджеты Россияне раскупили 15 тысяч смартфонов Redmi Note 7 за полчаса Компания Xiaomi объявила о том, что сегодня ей удалось распродать 15 200 экземпляров смартфона Redmi Note 7 менее чем за полчаса – за 27 минут.

Происшествия Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти» В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.

Хоккей Крикунов подписал двухлетний контракт с «Динамо» Московское «Динамо» подписало новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.

Гаджеты Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.