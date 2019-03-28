ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в ВоронежInc.Russia 04:45

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

с чего всё началось

Фото: Александр Астафьев / ТАСС Оптимизация структуры ВЭБ.РФ началась в мае 2018 года после прихода на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж

Шоу-бизнес В честь годовщины свадьбы Полина Диброва выложила фото с мужем из постели В честь годовщины многодетная мама опубликовала снимки из постели со спящим мужем, но фанаты посчитали, что таким кадрам место в семейном архиве, а не в соцсетях.

Армия и оружие Бельгия закупит непригодные для военных действий F-35 Эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO) заявили, что истребители пятого поколения F-35, которые Бельгия активно закупает у США, непригодны для ведения боевых действий.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Армия и оружие МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.

Энергетика Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта «Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.

Технологии Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Политика Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit В феврале Британии предрекли мусорный кризис в случае выхода из ЕС без сделки.

Армия и оружие Конструктор рассказал о ЗРК «Тор-М2» и его ракете Подразделения ПВО Сухопутных войск начали получать новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего радиуса действия "Тор-М2", которые гарантируют практически стопроцентное поражение любых типов самолетов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб.

Кино Фильм «Асса» повторно вышел в прокат после реставрации С 28 марта в российский кинопрокат выходит отреставрированный фильм режиссера Сергея Соловьева «Асса», сообщает киноконцерн «Мосфильм».

Музыка Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Политика ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.