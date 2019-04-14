ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25

Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.

Общество ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Политика В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.

Гаджеты Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Авто Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4 Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.

Экономика Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

Общество Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Армия и оружие Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.

Армия и оружие Британские военные в Эстонии занимаются слежкой за Россией Два резервных батальона британского спецназа, которые полгода назад были переброшены в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах.

Хоккей Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Происшествия Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.

Экономика UC Rusal планирует построить завод в США UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.

Политика Россия помогает Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты Россия и Венесуэла проводят совместное расследование атак на энергообъекты страны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

Космос «Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.

Общество Мусорная реформа столкнулась с неплатежами В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге.

Общество Малышева ответит в суде перед производителем мяса Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.

Происшествия В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Здоровье Россиян известили об 11 ранних симптомах рака При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.