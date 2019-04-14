Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25
Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество
ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян
В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim
Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS
Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4
Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
Обновлено в 01:33
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Британские военные в Эстонии занимаются слежкой за Россией
Два резервных батальона британского спецназа, которые полгода назад были переброшены в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах.
Обновлено вчера в 21:49
Хоккей
Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ
Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Политика
Россия помогает Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты
Россия и Венесуэла проводят совместное расследование атак на энергообъекты страны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.
Обновлено в 03:35
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Космос
«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру
За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате
Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Россиян известили об 11 ранних симптомах рака
При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей
«Сибирь» назначит главного тренера в ближайшее время
В ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнется формирование нового тренерского состава.
Обновлено в 02:53