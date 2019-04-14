Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25

Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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ВЭБ намерен выкупить блокирующий пакет акций «Мостотреста»

Реальное время02:38

ВЭБ может выкупить блокирующий пакет в «Мостотресте» Аркадия Ротенберга

Znak.com01:48

ВЭБ планирует выкупить большой пакет акций «Мостотреста» Ротенберга

Метагазета02:23

Акции «Мостотреста» выросли на 7% на новостях о возможной покупке доли со стороны ВЭБ.РФ

ТАСС03:22

Акции «Мостотреста» выросли на 6% на фоне сообщений о возможной сделке с ВЭБ.РФ

Коммерсантъ03:24

«Ведомости»: ВЭБ хочет выкупить у Ротенберга долю в «Мостотресте»

Инфо2402:41

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Ведомостивчера в 17:25
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Общество

ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян

В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim

Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS

Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Авто

Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4

Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
Обновлено в 01:33
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие

Британские военные в Эстонии занимаются слежкой за Россией

Два резервных батальона британского спецназа, которые полгода назад были переброшены в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах.
Обновлено вчера в 21:49
Хоккей

Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ

Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца

Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Политика

Россия помогает Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты

Россия и Венесуэла проводят совместное расследование атак на энергообъекты страны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.
Обновлено в 03:35
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Общество

В «доме» тигров в Хабаровском крае не могут потушить сильный пожар

Обновлено в 02:52
Космос

«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру

За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи

Обновлено вчера в 14:57
Здоровье

Россиян известили об 11 ранних симптомах рака

При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей

«Сибирь» назначит главного тренера в ближайшее время

В ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнется формирование нового тренерского состава.
Обновлено в 02:53
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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