Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25
Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова согласилась переспать с Тарасовым
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Технологии
«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»
Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Происшествия
Декларация Арашукова пока не поступала в Совфед
Декларация о доходах арестованного члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова пока не поступила в верхнюю палату парламента.
Обновлено в 09:01
Политика
Порошенко заявил, что ужаснулся сериалом Зеленского «Слуга народа»
Порошенко рассказал, что герой Зеленского заявляет, что МВФ - это грабительская организация, с помощью которой Запад выжимает ресурсы из стран третьего мира, требует сворачивания собственного производства и т.п. Он снова обвинил Зеленского в том, что тот является "котом в мешке" и действует в интересах России, не делая никаких политических заявлений.
Обновлено в 07:42
Политика
На Украине заявили о необходимости «высадить десант» и помешать реализации «Северного потока – 2»
Официальный Киев должен отдать приказ о «высадке десанта и захватить российские суда», которые работают над реализацией проекта газопровода «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Политика
Генпрокурора Украины подозревают в незаконном осуждении Януковича
На Украине государственное бюро расследований начало разбирательство в отношении генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 05:23
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на проселочной дороге
Звезда популярного сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, управляя собственным авто марки Lamborghini стоимостью 180 тысяч фунтов стерлингов, сбил велосипедиста на проселочной дороге на британском острове Уайт.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Музыка
Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Политика
Российские инспекторы начали проверять аэропорты Египта
Обновлено в 08:28
Общество
Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ, в том числе в части оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Танцовщик Полунин вышел в свет с новой девушкой, известной фигуристкой
На церемонии вручения одной из престижных премий артист балета Сергей Полунин появился в сопровождении новой избранницы.
Обновлено в 05:39
Экономика
«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании
Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
Обновлено в 08:47
Спорт
Куклина перенесла операцию на носу
Российская биатлонистка Лариса Куклина перенесла операцию на носу.
Обновлено в 08:52
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:34
Кино
В Челябинске кинотеатр Пушкина временно приостановил работу
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Совбез считает надежной систему гражданской обороны РФ
Система гражданской обороны России способна обеспечить защиту населения при военных действиях, отметили в Совете безопасности РФ.
Обновлено в 08:34