Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25

Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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Акции «Мостотреста» выросли на фоне возможной продажи доли в компании ВЭБ

РБК04:12

Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБом

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ВЭБ может выкупить блокирующий пакет в «Мостотресте» Аркадия Ротенберга

Znak.com01:48

ВЭБ намерен выкупить блокирующий пакет акций «Мостотреста»

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Акции «Мостотреста» выросли на 6% на фоне сообщений о возможной сделке с ВЭБ.РФ

Коммерсантъ03:24

Акции «Мостотреста» выросли на 7% на новостях о возможной покупке доли со стороны ВЭБ.РФ

ТАСС03:22

Акции «Мостотреста» подорожали на новостях о возможной покупке доли ВЭБом

РИА Новости03:37
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
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Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
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Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
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На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

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Силовые тренировки продлевают жизнь

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«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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