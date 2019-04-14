Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25
Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слухи об употреблении наркотиков
Певица Рита Дакота резко ответила на информацию о том, что она якобы страдает от наркотической зависимости.
Обновлено в 03:51
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Авто
Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев
Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
Обновлено в 02:16
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Политика
Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Обновлено вчера в 03:22
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Наука
Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика
В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 03:37
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза
Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
Политика
В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Экономика
НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%
В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15