Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25

Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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СМИ: ВЭБ может купить доли в «Мостотресте» Ротенберга и ГК 1520, совладельцы которой арестованы из-за взяток Захарченко. Акции компании растут

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ВЭБ может выкупить блокирующий пакет в «Мостотресте» Аркадия Ротенберга

Znak.com01:48
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
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Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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