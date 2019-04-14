Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25

Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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Акции «Мостотреста» подорожали на новостях о возможной покупке доли ВЭБом

РИА Новости03:37

Акции «Мостотреста» выросли на фоне возможной продажи доли в компании ВЭБ

РБК04:12

Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБом

Ведомости04:42

СМИ: ВЭБ может купить доли в «Мостотресте» Ротенберга и ГК 1520, совладельцы которой арестованы из-за взяток Захарченко. Акции компании растут

Фонтанка.Ру05:05

Акции «Мостотреста» выросли на 6% на фоне сообщений о возможной сделке с ВЭБ.РФ

Коммерсантъ03:24

Акции «Мостотреста» выросли на 7% на новостях о возможной покупке доли со стороны ВЭБ.РФ

ТАСС03:22

ВЭБ может выкупить блокирующий пакет в «Мостотресте» Аркадия Ротенберга

Znak.com01:48
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
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Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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