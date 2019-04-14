Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25
Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Украинка Maruv гастролирует по России и собирает полные залы
Украинская исполнительница Maruv, которая стала победительницей национального отбора «Евровидения» и не поехала на конкурс в Израиль из-за скандала, снова в центре внимания своих фолловеров в Инстаграм.
Обновлено в 11:54
Культура
Сын Плющенко взял золото под скандальную музыку Майкла Джексона
Как сообщает Рудковская в инстаграме, программу "Посвящение Майклу Джексону" под музыку обвиненного в педофилии поп-исполнителя он откатал в последний раз.
Обновлено в 10:03
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Общество
Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции
Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов и жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", запрещающий размещение гостиниц (хостелов) в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:24
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Футбол
Егоров пригласил Грушевского, раскритиковавшего Лапочкина, на семинар по правилам игры в футбол
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на критику известного артиста и болельщика ЦСКА Михаила Грушевского, который выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). Рефери удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса.
Обновлено в 06:38
Здоровье
На Кубани врачи вернули молодой девушке слух
Врачи провели необходимое обследование, дифференциальную диагностику, консилиум со смежными специалистами.
Обновлено в 04:02
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды
Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Политика
Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег
По его данным, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить против Зеленского уголовное дело.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Футбол
Из VIP-ложи ЦСКА похитили футболки с автографами игроков
Во время матча ЦСКА - "Уфа" из VIP-ложи "ВЭБ Арены" похитили футболки с автографами футболистов, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Обновлено в 12:07
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Теннис
Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини
Обновлено в 11:25
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39