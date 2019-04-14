Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у РотенбергаВедомости вчера в 17:25
Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки. У "Мостотреста" другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме
В Петербурге проверяют информацию о взрыве гранаты в жилом доме, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве
К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти
По словам пациента, в далеком 1991 году неизвестный врач из другого региона провел ему крайне рискованную операцию, просверлив насквозь челюстную кость, и вставив самопальные болты.
Обновлено в 02:50
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество
Состав администрации Курской области значительно омолодился
Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.
Обновлено в 04:22
Общество
Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
Обновлено в 04:07
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом
В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок
Сицилийские полицейские задержали 34 человека, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые им удавалось получить за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения.
Обновлено в 04:56
Наука
В России создан препарат, повышающий эффективность терапии рака
Казанский федеральный университет и компания "Татхимфармпрепараты" впервые представили лекарство от артрита и добавку, которая повышает эффективность терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слухи об употреблении наркотиков
Певица Рита Дакота резко ответила на информацию о том, что она якобы страдает от наркотической зависимости.
Обновлено в 03:51
Транспорт
Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи
Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе
В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Технологии
Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера
Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Спорт
Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг
После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.
Обновлено в 06:09